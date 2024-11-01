〈台北金融科技展〉中信GPT ATM首曝光 生成式AI助理拚明年下半年開放

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 13:51

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由金管會指導、金融研訓院及金融總會主辦的 2024 台北國際金融科技展今 (1) 日盛大開展，中信金今年度聚焦科技防詐、超個人化、擬真互動三大特色，展示 7 項創新金融應用，其中，「AI 客戶助理」導入生成式 AI 技術，如真人般親切互動，銀行理專為首波適用對象，最快明年下半年對一般民眾開放；此外，「GPT ATM」首度曝光，支援中、英、印、泰、越、日、韓七國語言，搭載 AI 語音辨識技術，預計明年導入銀行 ATM。

中信銀行總經理楊銘祥表示，近年 AI 技術突破性發展，中國信託運用生成式 AI 結合內部自主研發模型、知識庫、匯流大數據等科技基礎，探索應用場景以提供客戶最佳體驗。隨著詐騙手法翻新，中信動員近 2000 位同仁打造「智能防詐安全網」，攜手內政部警政署、臺灣高等檢察署等單位打造堅實防詐生態圈，串聯全台 154 間分行行員及逾 7500 台 ATM 遇疑似詐騙即自動通報警方。

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同時建置「神盾聯防科技平台」(AI SKYNET)，AI 技術分級帳戶風險並整合客戶資訊，於中信行動銀行 APP 操作可疑交易時即跳出警示訊息，防詐成績有目共睹，截至目前累積阻詐新台幣 28 億元，2023 年新增警示帳戶數較 2022 年減少近 25%，2024 年前 9 月亦較去年同期減少近 5%，迄今已從 ATM 交易破獲 14 起詐騙案並逮捕 15 位車手，積極防堵詐騙。

此外，中信銀及台灣人壽與同業運用隱私強化技術與聯邦學習技術，完成跨銀行科技防詐實證，並參與業界首宗「壽險理賠樣態共享生態圈」聯合實證計畫，防止理賠詐騙。

中信首度曝光超個人化「GPT ATM」與「AI 客戶助理」也是本屆特別吸引觀展民眾目光的創新科技。「GPT ATM」顛覆傳統 ATM 操作，支援中、英、印、泰、越、日、韓七國語言，搭載 AI 語音辨識技術，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款，更可根據交易紀錄、地點與時間提供個人化建議，並推出 AI 運勢分析，為用戶增添智能化服務體驗。

「AI 客戶助理」則是由中信研發團隊整合內部專家知識系統、跨知識檢索技術能力，並運用機器視覺、生成式 AI 整合資產配置模型開發而成，如同真人般能主動識別用戶表情自然交流、解析語意洞察理財需求、量身規劃投資建議、智能生成動態理財圖表、分析投資市場趨勢等，擬真互動理財諮詢體驗深受觀展民眾喜愛。

中信金控資訊最高主管賈景光表示，生成式 AI 很聰明，但可能會有幻覺，必須確保安全性才會正式推出，「GPT ATM」預計明年上線，銀行旗下多達 7000 多台 ATM，會先從外籍人士拜訪熱區優先導入，這是第一戰場，要讓客戶獲得更佳的體驗。