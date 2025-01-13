小米Redmi Note 14系列AI影像加持2億畫素解鎖無限影像 六大AIoT新品登台

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-13 17:06

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小米 10 日在台正式推出 Redmi Note 14 系列，以無畏創新精神全面迎戰台灣中階手機市場！Redmi Note 14 Pro+ 5G 與 Redmi Note 14 Pro 5G 搭載業界領先的 2 億畫素三鏡頭相機，結合旗艦級 AI 技術，此外，小米同步推出含六款 AIoT 新產品。

Redmi Note 14 Pro+ 5G 搭載台積電 4nm 製程 Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 處理器，Redmi Note 14 Pro 5G 則搭載 MediaTek Dimensity 7300-Ultra 處理器，雙機皆配備領先業界的 2 億畫素 AI 相機系統與 OIS 光學防手震三鏡頭相機，無論白天或夜晚都能拍攝出色的照片。得益於端到端 AI 畫素重排技術，影像數據可進行平行處理，大幅提升拍攝效率。

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除了豐富的 AI 影像技術，Redmi Note 14 Pro+ 5G 與 Redmi Note 14 Pro 5G 同時整合了 Google Gemini AI 助理及畫圈搜尋的實用 AI 功能，Redmi Note 14 Pro+ 5G 更有 AI 同聲傳譯、AI 筆記、AI 錄音、AI 字幕、AI 智慧成片等旗艦級功能，幫助使用者大幅縮短工作流程，有效提昇生產力。

Redmi Note 14 Pro+ 5G 和 Redmi Note 14 Pro 5G 以全面升級的金剛骨骼架構，整合緩衝泡棉與聚合物緩衝材料，搭配四角加固、八邊加高與邊框加厚設計，提供卓越的抗衝擊與防摔保護。無論是日常使用還是意外摔落，都能有效抵禦外界損害，滿足用戶對耐用性的高度需求。