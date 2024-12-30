OPPO攜手聯發科打造AI新機Reno13系列 搭載訂製版晶片支援AI影像處理、跨語言翻譯

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-30 19:14

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手機品牌 OPPO 今 (30) 日宣布將於 2025 年 1 月 2 日，推出全新旗艦 AI 手機 Reno13 系列，是與聯發科 (2454-TW) 合作，搭載客製化晶片 MediaTek Dimensity 8350，可支援 AI 影像處理、跨語言翻譯等功能。

OPPO 與聯發科聯手調校訂製的 Dimensity 8350 處理器，主打旗艦級效能與功耗優化，並全面導入生成式 AI 應用。新機可支援 AI 影像處理、跨語言翻譯等功能，支援高達 15 種語言的即時翻譯，還能進行文案生成及文件摘要等辦公應用。

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Reno13 系列分為 Pro 與標準版，Pro 版本配備 6.83 吋懸浮微曲螢幕，搭載 5000 萬像素主鏡頭及 3.5 倍潛望長焦鏡頭，最高支援 120 倍數位變焦。標準版則採用 6.59 吋平面螢幕，同樣配備 5000 萬像素前後鏡頭。兩款機型均支援 1.5K 解析度及 120Hz 更新率。