華碩ROG電力雙雄Thor III、Strix白金牌電源供應器同步上市

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-14 16:16

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PC 品牌華碩 (2357-TW)ROG 玩家共和國今 (14) 日推出 Thor III、Strix 白金牌兩大系列電源供應器，內建氮化鎵 (GaN)MOSFET，以及包含日系電容在內等高品質元件，不僅電源效率極佳，更經久耐用；另搭載智慧穩壓器、雙滾珠軸承風扇、0dB 技術、PCIe® 銅質接腳，可有效降低溫度、噪音，維持裝置穩定運作。

全新 ROG Thor III 系列電源供應器內建 Turbo 模式，其藉由微調的風扇曲線與頂級組件相輔相成，以提供更強大的功率輸出，一鍵即可在巔峰效能與極致靜音之間直覺切換；搭配可拆卸的磁吸式 OLED 螢幕，亦能針對風扇配置自由安裝、調整方向，即時顯示與監測系統功耗，輕鬆掌握設備當前狀態。

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其中，最高階機種 ROG Thor III 1600W 鈦金牌，還通過 Cybenetics Lambda A + 噪音認證，確保玩家遊戲時更全神貫注、沉浸其中！

ROG Strix 白金牌電源供應器共有 1200W、1000W 和 850W 三種版本，且均配備原生 12V-2x6 接頭，可完全相容新一代顯示卡，助其發揮最佳性能；而 1000W 機型運作時，音量更低於 20dB，安靜程度同樣獲得 Cybenetics Lambda A + 認證。

儘管 ROG Strix 白金牌未支援 Aura Sync 燈效，但在外觀和美感方面亦別具巧思，玩家們只需透過隨附的專屬貼紙，就能依個人喜好，玩美展現最獨一無二的電競時尚！