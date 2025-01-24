LINE NEXT發表32款Mini Dapp 今年目標推出超過1000個專案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-24 12:31

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LINE 旗下開發 Web3 生態系的的子公司 LINE NEXT 宣布向全球推出多款 Mini Dapp 和 Dapp Portal 服務。其中，Mini Dapp 與 Kaia Foundation 合作推出的計畫首波發表 32 款，以支持 Web3 開發者，目標今年推出超過 1000 個專案。

以 Kaia 區塊鏈為架構的 Mini Dapp，用戶可直接透過 LINE 通訊軟體中的 Dapp Portal 官方帳號造訪，無需另行下載應用程式，輕鬆體驗 Web3 服務。

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在 Dapp Portal 中，用戶可瀏覽及使用各類型的 Mini Dapp，像是遊戲、社群媒體和內容，也可透過各個 Mini Dapp 的 LINE 官方帳號進入其服務。此外，用戶可於內建的錢包中獲得使用各個 Dapp 的獎勵，與交易虛擬資產和 NFT。

LINE NEXT 首波推出的 32 款 Mini Dapp 來自 Kaia Wave 計畫，是由 LINE NEXT 與 Kaia Foundation 合作推出的計畫，並透過 LINE NEXT 的軟體開發套件 (SDK)。

LINE NEXT 說明，Mini Dapp 包括 Bombie 與 Cattea、 Captain Tsubasa -RIVALS- on LINE 以及 Superz。

LINE NEXT 進一步表示，Bombie 與 Cattea 由 Pluto Studio 開發，其中 mini-app 專案吸引 4300 萬用戶；Captain Tsubasa -RIVALS- on LINE 則以人氣足球漫畫為題材的遊戲；Superz 則是一個專為非加密用戶打造的健康與健身入口 Dapp。