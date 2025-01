LINE NEXT發表32款Mini Dapp 今年目標推出超過1000個專案

LINE 旗下開發 Web3 生態系的的子公司 LINE NEXT 宣布向全球推出多款 Mini Dapp 和 Dapp Portal 服務。其中,Mini Dapp 與 Kaia Foundation 合作推出的計畫首波發表 32 款,以支持 Web3 開發者,目標今年推出超過 1000 個專案。

LINE NEXT 首波推出的 32 款 Mini Dapp 來自 Kaia Wave 計畫,是由 LINE NEXT 與 Kaia Foundation 合作推出的計畫,並透過 LINE NEXT 的軟體開發套件 (SDK)。