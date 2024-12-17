LINE 2024使用數據公開 全台每日LINE通話數達1億次

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 17:32

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LINE 在台用戶數達 2200 萬，今 (17) 日公開 2024 年台灣用戶 4 項關鍵使用數據，包括全台每日通話數達 1 億次、聊天室表情符號最多人按的事「讚」、每日傳送圖片與影片的高峰時段為上午 8 至 9 點，以及電腦版用戶超過 500 萬。

LINE 表示，在 LINE 通話設定中，可以自行調整視訊通話的畫質，也能在重要溝通前進行通話功能測試。而包括聊天室以及官方帳號中的語音、視訊通話，全台每日通話數已達 1 億次。

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根據 LINE 公布的數據，截至 11 月 30 日，台灣用戶每人每日平均使用 LINE 約 1 小時，使用時機包括早晨確認 LINE 的新訊息、傳送 / 收到長輩圖等，對應到數據方面，每日傳送圖片與影片的最高峰為上午 8 至 9 點。

LINE 觀察，台灣用戶習慣打字或貼圖溝通，因此在訊息上可點選的「聊天室表情符號」也廣受用戶喜愛，使用率為全球最高。在現有 6 款的聊天室表情符號中，「讚」使用最多，且聊天室表情符號不會有通知，可低調參與或結束話題，所以有許多愛好者。