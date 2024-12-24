LINE GO用戶突破430萬名 將推包車、電動車充電服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-24 18:39

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MaaS 移動服務平台 LINE GO 今 (24) 日宣布，會員數突破 430 萬名，除了 LINE GO TAXI 服務，平台已整合即時機場接送、門市租車，預計明年進一步推出電動車充電地圖服務，並陸續上線旅遊和商務包車。

LINE GO 說明，即時機場接機功能有效推動機場接送趟次，年增高達 5 倍。

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而隨著共享經濟持續發燒，LINE GO 共享車訂單量上線後，也成長高達 5 倍。

LINE GO 在既有計程車、共享及門市租車、機場接送四項服務外，最新導入代駕，並預計於明年 1 月推出「包車」服務，以嚴選合法優良駕駛，結合線上即時服務優勢，再加上車資價格公開透明、全台營運等特性，提供 3-12 小時地點不受限制的行程，讓用戶更能從容應對旅程可能的變化。

此外，在原有計程車平台基礎上，LINE GO TAXI 合作駕駛超過 1.4 萬名，其中，綠能減碳車隊突破 5000 台。