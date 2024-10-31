鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-1.25元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.33元上修至-1.25元，其中最高估值-0.9元，最低估值-1.69元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.9(-0.87)
|0.95
|2.56
|3.83
|最低值
|-1.69(-1.69)
|-1.49
|-1.12
|0.3
|平均值
|-1.26(-1.31)
|-0.75
|0.24
|1.71
|中位數
|-1.25(-1.33)
|-0.96
|-0.09
|0.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.67億
|46.81億
|53.81億
|61.57億
|最低值
|39.49億
|43.96億
|48.57億
|54.72億
|平均值
|39.96億
|45.31億
|51.30億
|58.47億
|中位數
|39.78億
|45.13億
|51.41億
|59.33億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.52
|-0.14
|1.83
|-3.62
|-5.01
|營業收入
|11.29億
|17.78億
|27.65億
|31.27億
|34.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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