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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估上修至-1.25元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.33元上修至-1.25元，其中最高估值-0.9元，最低估值-1.69元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.9(-0.87)0.952.563.83
最低值-1.69(-1.69)-1.49-1.120.3
平均值-1.26(-1.31)-0.750.241.71
中位數-1.25(-1.33)-0.96-0.090.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值40.67億46.81億53.81億61.57億
最低值39.49億43.96億48.57億54.72億
平均值39.96億45.31億51.30億58.47億
中位數39.78億45.13億51.41億59.33億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.52-0.141.83-3.62-5.01
營業收入11.29億17.78億27.65億31.27億34.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROKU

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