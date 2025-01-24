鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯WMB-US的目標價調升至61元，幅度約3.39%
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 02:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對威廉斯(WMB-US)提出目標價估值：中位數由59元上修至61元，調升幅度3.39%。其中最高估值74元，最低估值51元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予威廉斯評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀2位。
威廉斯今(24日)收盤價為59.155元。近5日股價上漲3.39%，標普指數上漲2.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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