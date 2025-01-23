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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商藝電EA-US的目標價調降至158元，幅度約3.07%

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美商藝電(EA-US)提出目標價估值：中位數由163元下修至158元，調降幅度3.07%。其中最高估值183元，最低估值133元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予美商藝電評價：積極樂觀10位、保持中立17位、保守悲觀0位。

美商藝電今(23日)收盤價為142.35元。近5日股價上漲3.07%，標普指數上漲2.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EA市場預估目標價

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