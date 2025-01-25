金龍年原型ETF前十強出列 00910驚喜翻倍賺勇奪績效王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-25 10:40

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台股神龍顯威！金龍年表現可圈可點，加權指數以 23525.41 點封關，全年累計飆漲 5429 點，改寫史上最高及最大漲點紀錄，連帶多檔 ETF 繳出亮麗佳績，其中，第一金太空衛星 (00910-TW) 以近乎一倍的報酬奪下龍年原型 ETF 績效王，連漲多日的復華中國 5G(00877-TW) 以 72% 竄升為亞軍，第三名則是搭上加密貨幣熱潮的國泰數位支付服務 (00909-TW)，龍年報酬逾 6 成表現不俗。

製表：鉅亨網記者陳于晴

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川普 2024 年以壓倒性勝利重新當選美國總統，並在參眾兩院贏得過半席次，市場掀起一波川普交易熱潮，美股中的虛擬貨幣、太空衛星、電動車等相關類股都被視為川普概念股，獲得大量資金追捧，連帶使得在國內掛牌的海外 ETF 水漲船高，除了 00910、00909 外，富邦未來車 (00895-TW) 與統一 FANG+(00757-TW) 也以 56%、49% 的績效躍居第四、第六名。

川普日前正式上任，就職演說時不忘大力宣告探索太空的決心，揚言「在火星插上國旗」，催動太空概念相關類股雨露均霑全面上揚，00910 是全台純度最高的太空概念 ETF，在龍年封關前夕一鳴驚人，單日市價狂飆 11.8%，使得全年績效激增至 98.04%。

同樣受到投資人青睞的還有 00909，是全台唯一的加密貨幣概念 ETF，受惠川普交易熱潮，加密貨幣成為市場的當紅炸子雞，比特幣近一年漲幅達 160%，該基金雖不直接投資加密貨幣，但鎖定相關供應鏈，第一大成分股是比特幣大戶微策略，權重約 10%。00909 金龍年報酬率高達 61%，截至 1/17，受益人數已突破 3.1 萬。

台股金龍年是市值型 ETF 的天下，台灣之光台積電龍年勁揚 75%，為台股大盤增添油料，帶領加權指數飛上天，市值型 ETF 跟著大盤一起長胖，富邦台 50(006208-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 報酬亮眼，而平價版的市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW)，可謂市值型 ETF 黑馬，龍年報酬率逾 3 成，該基金囊括市值前 50 大企業，並考量企業低碳轉型分數進行加權，一張 2 萬多就能入手，適合想加速累積張數的投資人。