不在印度 你管不著！OpenAI回應印度法院：移除ChatGPT訓練數據違反美國法規
鉅亨網編譯許家華 2025-01-23 11:41
《路透社》報導，OpenAI 近日向印度法院表示，任何要求移除其 ChatGPT 服務所使用的訓練數據的命令，將違背其在美國的法律義務，因此無法遵行。OpenAI 同時主張，印度法院對於該起著作權侵權案件不具管轄權，因為 OpenAI 在印度並無實體存在。
該起案件是由當地新聞機構 ANI (路透社持股 26%) 所提起。ANI 去年 11 月向印度德里法院提告，指控 OpenAI 未經許可使用 ANI 發布的內容來訓練 ChatGPT。OpenAI 則於今年 1 月 10 日提交一份長達 86 頁的文件中回應該指控。該文件此前未見報導。
OpenAI 面臨著來自多位著作權擁有者的類似訴訟，這些訴訟指控 OpenAI 未經授權使用他人作品來訓練 AI 模型，包括《紐約時報》在美國對 OpenAI 提起的案件。
OpenAI 一再否認這些指控，表示其 AI 系統合理使用了公開可獲得的數據。在去年 11 月的一次聽證會上，OpenAI 向德里法院表示不再使用 ANI 的內容，但該新聞機構則主張其已發表的作品仍存儲在 ChatGPT 的記憶中，應予以刪除。
在 1 月 10 日提交的答辯文件中，OpenAI 主張，根據美國法規，目前正在美國針對其模型訓練所使用的數據，必須在聽證期間妥適保存。OpenAI 指出：「因此根據美國法律，我們有法律義務保留，而非刪除該訓練數據。」
OpenAI 也表示，ANI 要求的救濟措施不受印度法院程序的約束，且超出了其管轄範圍。該公司強調：「OpenAI 在印度沒有辦公室或常駐機構…… 存儲 ChatGPT 訓練數據的伺服器同樣位於印度境外。」
ANI 則主張德里法院有權決定此事，並將具狀補述。路透社發言人未立即回應置評請求，但路透社去年 11 月表示，並未參與 ANI 的商業運作。
德里法院預定於 1 月 28 日審理此案。OpenAI 正準備從非營利機構轉型為營利企業，尋求更多資金以在高成本的 AI 競賽中保持領先地位，去年已籌集 66 億美元。近幾個月來，OpenAI 已與《時代》雜誌、《金融時報》、Business Insider 所有者 Axel Springer、法國《世界報》及西班牙的 Prisa Media 簽署了可顯示其內容的協議。
ANI 聲稱，對於 OpenAI 與其他新聞機構的商業合作感到擔憂，並主張這樣的合作可能會造成不公平競爭。ANI 向法院表示，在用戶提問時，ChatGPT 會逐字或實質上相似地重現 ANI 的作品內容，這使得他們感到不安。
OpenAI 辯稱，ANI 其實是故意使用自己文章中的逐字摘錄作為提示，以此來試圖操縱 ChatGPT 的回答。這意味著 OpenAI 主張 ANI 利用自身的內容來影響 ChatGPT 的生成結果，而不是單純地被 ChatGPT 的生成所影響。
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