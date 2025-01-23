不在印度 你管不著！OpenAI回應印度法院：移除ChatGPT訓練數據違反美國法規

鉅亨網編譯許家華 2025-01-23 11:41

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《路透社》報導，OpenAI 近日向印度法院表示，任何要求移除其 ChatGPT 服務所使用的訓練數據的命令，將違背其在美國的法律義務，因此無法遵行。OpenAI 同時主張，印度法院對於該起著作權侵權案件不具管轄權，因為 OpenAI 在印度並無實體存在。

該起案件是由當地新聞機構 ANI (路透社持股 26%) 所提起。ANI 去年 11 月向印度德里法院提告，指控 OpenAI 未經許可使用 ANI 發布的內容來訓練 ChatGPT。OpenAI 則於今年 1 月 10 日提交一份長達 86 頁的文件中回應該指控。該文件此前未見報導。

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OpenAI 面臨著來自多位著作權擁有者的類似訴訟，這些訴訟指控 OpenAI 未經授權使用他人作品來訓練 AI 模型，包括《紐約時報》在美國對 OpenAI 提起的案件。

OpenAI 一再否認這些指控，表示其 AI 系統合理使用了公開可獲得的數據。在去年 11 月的一次聽證會上，OpenAI 向德里法院表示不再使用 ANI 的內容，但該新聞機構則主張其已發表的作品仍存儲在 ChatGPT 的記憶中，應予以刪除。

在 1 月 10 日提交的答辯文件中，OpenAI 主張，根據美國法規，目前正在美國針對其模型訓練所使用的數據，必須在聽證期間妥適保存。OpenAI 指出：「因此根據美國法律，我們有法律義務保留，而非刪除該訓練數據。」

OpenAI 也表示，ANI 要求的救濟措施不受印度法院程序的約束，且超出了其管轄範圍。該公司強調：「OpenAI 在印度沒有辦公室或常駐機構…… 存儲 ChatGPT 訓練數據的伺服器同樣位於印度境外。」

ANI 則主張德里法院有權決定此事，並將具狀補述。路透社發言人未立即回應置評請求，但路透社去年 11 月表示，並未參與 ANI 的商業運作。

德里法院預定於 1 月 28 日審理此案。OpenAI 正準備從非營利機構轉型為營利企業，尋求更多資金以在高成本的 AI 競賽中保持領先地位，去年已籌集 66 億美元。近幾個月來，OpenAI 已與《時代》雜誌、《金融時報》、Business Insider 所有者 Axel Springer、法國《世界報》及西班牙的 Prisa Media 簽署了可顯示其內容的協議。

ANI 聲稱，對於 OpenAI 與其他新聞機構的商業合作感到擔憂，並主張這樣的合作可能會造成不公平競爭。ANI 向法院表示，在用戶提問時，ChatGPT 會逐字或實質上相似地重現 ANI 的作品內容，這使得他們感到不安。