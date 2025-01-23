Acer首款16吋Copilot+ PC Swift 16上市開賣 全機提供120兆次AI算力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-23 12:09

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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (23) 日推出為首款 16 吋 Copilot+ PC「Acer Swift 16 AI 」搭載 Intel® Core™ Ultra 處理器（系列 2）及，獲得 Intel Evo Edition 平台認證，整機提供高達 120 兆次（TOPS）的 NPU AI 運算性能，能完美處理高功耗的 AI 工作負載，效率大幅提升。

Swift 16 AI（SF16-51）搭載最新 Intel Core Ultra 5-226V、Intel Core Ultra 7- 258V 處理器 (系列 2) 及 Intel Evo Edition 平台認證，內建 Intel® Arc™ 顯示晶片及次世代 NPU 運算能力，輕鬆加速生成式 AI 作業及創作過程，此外，採用全新 P-core 及 E-core 設計，提供絕佳的能源效率和達到約 17.5 小時電池續航力，長時間運算創造高產值。

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Swift 16 AI 鋁製機殼上蓋印有動態彩色效果的 AI 時尚圖示，當 NPU 或 Copilot 運作時，觸控板上的 NPU 運作指示燈也會亮起；全平式 180 度軸承設計，單手即可輕鬆開啟鋁製上蓋，且 1.46 公斤機身輕薄，能輕鬆放入手提包或書包中，具 MIL-STD 810H 軍規等級的耐用度，移動時增加安全性。

Swift 16 AI 配備 Wi-Fi 7 與 Bluetooth™ 5.4 連接性能，提供高達 5.8 Gbps 的速度和低於 2 毫秒的低網絡延遲，隨時連線不中斷，行動在外展現高效率。

16 吋 Swift 16 AI 具有 WQXGA（2,880x1,800）16:10 OLED 螢幕、 支援 100% DCI-P3 技術，色彩精確，並通過 Eyesafe® 低藍光認證；內建 16 GB/32GB LPDDR5X 記憶體及 512GB/1TB NVMe PCIe Gen 4 SSD，還可擴充第二支 SSD，並配備一系列連接埠選項：HDMI 2.1 FRL 可支援 8K 解析度及一個全功能 USB Type-C、一個可支援關機充電的 USB 3.2 及一個 USB 3.2 連接埠。

Swift 16 AI 內載宏碁獨有的 AI 技術：Acer LiveArt™ 2.0 圖像編輯器，可即時去背、提供多種圖像效果、模板及印章，十分實用、Acer VisionArtTM 文字轉圖像桌布生成器，可選擇風格及場景，將想像化為現實。

視訊會議部分，則有具有時序雜訊抑制技術（TNR）的 1440p QHD IR 網路攝影機，搭配三支麥克風與隱私遮罩，支援 Acer PurifiedView™ 2.0 能增強視訊效果，包括背景模糊、自動取景、視線校正等效果及 Acer PurifiedVoice™ 2.0 技術的 AI 降噪功能，聲音更清晰，溝通更順利。

此外，還有加強 AI 進階安全機制，可保護隱私的 Acer User SensingTM 2.0 (人臉自動感應) 為螢幕隱私多加一層保護，也更節省電池電力，還可設定休息提醒及安全距離來保護眼睛、以及無須透過雲端的全新 Acer Assist TM 技術，檔案搜尋更具效率、亦配備 Windows Hello 生物辨識安全功能，支援指紋識別與臉部識別登入，便捷且安全、還有內建 McAfee Smart AI TM，最新偽偵測技術，影片若遭竄改，則會警示，幫助使用者辨別真假，可保護所有權人及使用者個人名譽及權利。

新款 AI PC 具有 Copilot+ PC 多元 AI 加速功能，點擊 Copilot 專屬按鍵，即能一鍵召喚貼身 AI 助理。具備即時翻譯功能的 Live Captions（即時字幕）、Cocreator (圖像生成) 能根據圖像或文字，於裝置上生成 AI 影像和文字作品、Windows Studio Effects（Windows 工作室效果）優化視訊畫面背景及燈光。

Swift 16 AI 更設置一個獨特按鍵，能一鍵開啟榮獲紅點設計大獎肯定的 AcerSense™ 應用程式，協助使用者進行設備管理，並進入 Experience Zone，透過 AI 功能表享受更多 AI 功能。