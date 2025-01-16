宏碁推出首款24.5吋300Hz電競螢幕Predator XB253Q

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-16 16:02

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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (16) 日推出首款 24.5 吋具 300Hz 高刷新率 Full HD IPS 電競螢幕 Predator XB253Q F，搭配 DRR 技術，即使在 300Hz 和 60Hz 之間切換，也能保持流暢的畫面，擁有 HDR™ 10 認證，達到 99% 的 sRGB 廣色域顯示技術，零偏差完美呈現原色。

並採用 AMD® FreeSync™ Premium 技術，消除螢幕畫面撕裂、減少延遲，提供超順暢的遊戲快感，加上最快 1 毫秒（VRB）超低反應時間，輕鬆處理快速移動的動作和轉場，搭配 2 個 2W 喇叭，享受毫無延遲且聲光俱佳的遊戲快感。

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24.5 吋 16:9 電競螢幕 Predator XB253Q F，具靈活的設置，可打造專屬遊戲空間， 透過 100x100mm VESA 壁掛孔位，可以輕鬆將螢幕固定在牆上，節省桌面空間，讓遊戲環境更整潔、Ergostand 人體工學支架， 可上下傾斜（Tilt -5°~ 25°）、旋轉（Swivel ±360°）、高度調整（Height adjustment 120mm）以及垂直旋轉（Pivot ±90°），可以找到最適合的觀看角度，長時間遊戲也不易感到疲勞。

同時擁有強大的連接能力，滿足各種遊戲需求，如 DisplayPort 1.4 和 HDMI 2.0 接口，能輕鬆連接各種遊戲主機、電腦等設備，確保畫面傳輸穩定流暢，且高相容於 PlayStation 5、Xbox 等次世代主機，讓玩家盡情享受高畫質遊戲。

還有宏碁獨有 VisonCare 護眼科技，長時間遊戲也不傷眼：Acer ComfyView 防眩光霧面顯示技術可減少螢幕反光，降低眼睛疲勞，讓玩家能更專注於遊戲；Acer Flickerless 不閃頻技術能消除傳統螢幕的閃爍問題，保護視力，減少眼睛乾澀；低藍光設計可降低有害藍光對眼睛的傷害，暢玩遊戲也不易感到眼睛疲勞。