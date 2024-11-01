欣陸投控前三季稅後純益年增3.79% EPS爲 1.59元

欣陸投控 ( 3703-TW ) 今 (1) 日公布最新財報，2024 年第三季稅後純益 5.62 億元，單季每股純益爲 0.68 元，2024 年前三季稅後純益為 13.12 億元，年增 3.79%，每股盈餘為 1.59 元。同時，來自環境工程及水資源處理事業前三季稅後純益改寫同期新高。

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欣陸投控指出，2024 年前三季合併營收較去年同期成長 2.1%，主要係環境工程及水資源處理事業（欣達環工）營收成長 63.3%，創下同期歷史新高，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少的影響；營業毛利率較去年同期減少 1.32 個百分點，主係不動產開發事業之營收占欣陸投控合併營收比重均較去年同期減少。

欣陸投控指出，公司旗下三大事業體均維持充實的營收存量。截至 2024 年第三季底，營建工程事業的營收存量為 983 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 4.7 倍；不動產開發事業的營收存量為歷史新高的 256 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 3.6 倍；環境工程及水資源處理事業的在營收存量為 670 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 14 倍。

