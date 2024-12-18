欣陸旗下大陸工程獲選承攬北捷「環狀線北環段CF690B區段標工程」
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 09:28
欣陸投控 (3703-TW) 旗下營建工程事業大陸工程公司獲選承攬台北市政府捷運工程局「環狀線北環段 CF690B 區段標工程」。欣陸指出，此一案得標含稅金額為 190.14 億元，履約期限為 3468 日曆天。
欣陸指出，此一標案將由大陸工程與日商鹿島聯合承攬，雙方均在捷運工程上擁有卓越的經驗與實績，相信將會如期如質且安全的完成。
台北捷運環狀線北環段 CF690B 區段標工程，全長共約 4.18 公里，主要工程項目包含兩座地下車站、全長 3691 公尺的三段潛盾隧道隧道、一段 128 公尺明挖覆蓋隧道及水電環控工程等。
欣陸旗下營建工程事業大陸工程公司日前獲選承攬台北市政府都市發展局的「臺北市南港區南港機廠社會住宅 2 區統包工程」，此案得標含稅金額為 48.28 億元。
欣陸投控 2024 年前三季營收 230.35 億元，毛利率 12.53%，年減 1.32 個百分點，前三季稅後純益為 13.12 億元，年增 3.79%，每股盈餘為 1.59 元。旗下營建工程事業大陸工程公司獲選承攬台北市政府都市發展局的「臺北市南港區南港機廠社會住宅 2 區統包工程」（簡稱：南機社宅 2 區案）。本案得標含稅金額為 48.28 億元。
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