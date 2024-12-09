欣陸投控旗下大陸工程奪南港機廠社宅2區48.28億元工程

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 10:46

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欣陸投控 (3703-TW) 今 (9) 日指出，旗下營建工程事業大陸工程公司獲選承攬台北市政府都市發展局的「臺北市南港區南港機廠社會住宅 2 區統包工程」（簡稱：南機社宅 2 區案）。本案得標含稅金額為 48.28 億元。

欣陸投控指出，上此一標案為台北市「東區門戶計畫」的重大子計畫指標之一，工程內容主要為施作地上 23、21 層 / 地下 5 層的一幢二棟社會住宅大樓，空間規劃除住宅單元外，另包含住戶公共空間及低樓層商業空間的設施、身心障礙者全日型住宿設施以及住宿式長照機構單位使用空間等。

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大陸工程表示，此一標案與南機社宅 1 區案相同，都是基於循環經濟理念進行開發，此外本案也將會透過系統鋁模、機電設施預組及其他永續建築技術等方式來響應聯合國永續發展目標 SDGs 與欣陸集團 ESG 理念。南機社宅 2 區案是大陸工程繼廣慈社宅及南機社宅 1 區案後，再次獲得的社會住宅統包案。

欣陸投控 2024 年第三季營收爲 81.9 億元，毛利率 12.34%，季減 2.8 個百分點，年減 0.94 個百分點，第三季稅後純益 5.62 億元，季減 14.02%，年減 18.54%，單季每股純益爲 0.68 元。欣陸投控 2024 年前三季營收 230.35 億元，毛利率 12.53%，年減 1.32 個百分點，前三季稅後純益為 13.12 億元，年增 3.79%，每股盈餘為 1.59 元。