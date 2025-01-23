你組工會 我結束營運！亞馬遜退出魁北克省 裁員1700人 惹惱加拿大政府

鉅亨網編譯許家華 2025-01-23 10:02

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亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (22 日) 宣布結束在加拿大魁北克省的運營，將裁減約 1700 個工作崗位，該決定引發加拿大政府不滿。

亞馬遜周三表示，將在接下來的兩個月內逐步關閉該省的七個營運地點，這也是加拿大唯一擁有工會化亞馬遜員工的地區。

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亞馬遜發言人 Barbara Agrait 表示，經過對魁北克業務的近期評估，公司認為回歸第三方配送模式將為顧客省下更多費用。該公司將依賴當地的小型企業來進行配送，類似於亞馬遜 2020 年之前的運作方式。

去年 5 月，亞馬遜倉庫工人通過加拿大工會「全國工會聯合會」（CSN）成立工會，並表示對工資不滿以及對設施的健康和安全措施感到擔憂。聯邦創新部長 Francois-Philippe Champagne 表示，他已與亞馬遜加拿大的負責人進行了交談，表達了政府的失望和沮喪。他在社交媒體 X 平台上表示：「這不是在加拿大做生意的方式。」

CNS 代表著魁北克省亞馬遜倉庫中的 300 名工人，該工會表示：「這一決定毫無商業意義，根本是衝著亞馬遜在加拿大唯一工會化的倉庫來的。」該倉庫工人正在協商其首份集體協議。CSN 主席 Caroline Senneville 以法語聲明：「毫無疑問，今天宣布關閉營運的舉措，是針對 CSN 和亞馬遜員工的反工會行動。」