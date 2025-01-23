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鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融WTFC-US的目標價調升至150元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對誠信金融(WTFC-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至150元，調升幅度3.45%。其中最高估值157元，最低估值130元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予誠信金融評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。

誠信金融今(23日)收盤價為133.29元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲2.29%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WTFC市場預估目標價

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