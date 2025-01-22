鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為4.80元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 06:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.59元，其中最高估值0.69元，最低估值0.45元，預估目標價為4.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|0.69(0.73)
|0.81
|最低值
|0.45(0.53)
|0.51
|平均值
|0.58(0.62)
|0.66
|中位數
|0.59(0.62)
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|79.60億
|89.17億
|最低值
|72.02億
|76.15億
|平均值
|76.39億
|83.84億
|中位數
|76.61億
|85.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.41
|0.82
|1.19
|0.79
|營業收入
|60.05億
|76.26億
|93.48億
|71.39億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 去年Q4獲利大減 探四年半低點 全年EPS 3.8元
- 估Q1出貨量持平、價格減 毛利率降至25%以上
- 〈美股盤後〉川普2.0首個交易日 美股漲聲同慶
- 〈台股盤前要聞〉封關前外資押注金融股、總預算案三讀刪2075億、11家董監肥貓現形
下一篇