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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為4.80元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 06:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.59元，其中最高估值0.69元，最低估值0.45元，預估目標價為4.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值0.69(0.73)0.81
最低值0.45(0.53)0.51
平均值0.58(0.62)0.66
中位數0.59(0.62)0.65

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值79.60億89.17億
最低值72.02億76.15億
平均值76.39億83.84億
中位數76.61億85.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.410.821.190.79
營業收入60.05億76.26億93.48億71.39億

詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUMC

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