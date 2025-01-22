封關日進場「蛇」彩飛揚！近5年抱股過年並持有6個月年化報酬率達13.2%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-22 20:29

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金龍年台股表現可圈可點，今（22）日封關大漲 225.4 點，收在 23525.41 點，盤中投資人最熱議的是，到底該不該抱股過年？選哪類型「年後紅包」有望更大包？依台股近五年大盤表現，封關日進場抱股過年並持有 6 個月，年化報酬率達 13.2%，表現不俗，且電子股 13.8% 更勝過大盤。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，根據統計，近五年台股封關日進場、迎接農曆年後開紅盤機率高達 8 成，倘若抱股過年並持有一段時間，有望在年後為自己添個股市紅包。以加權指數來看，在近五年封關日進場抱股過年並持有 6 個月，平均報酬達 + 6.61%，換算年化報酬率達 + 13.2% 表現不俗；若以電子類股指數來看，上述投資期間平均上漲 6.9%，表現更勝過大盤，且換算年化報酬率達 + 13.8%。

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然若進一步聚焦創新科技相關族群，如：「臺灣創新科技 50 指數」若在封關日買進抱股過年，平均 6 個月報酬表現達 + 7.45%，表現更勝過大盤與一般電子股，且換算年化達近 + 15%，紅包行情更值得期待。但漢遠提醒投資人，投資首重風險，因此首先必須先衡量自身可承受的風險程度。

00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君進一步分析指出，第四季至隔年第一季往往為股市表現旺季，反映年底銷售旺季帶動的公司業績營收，加上農曆年紅包、年終獎金等配置需求助長股市資金面，因此抱股過年勝率佳，若能持有一段時間更將銜接每年 5-8 月台股獨特的除權息行情，表現值得期待。此外，受惠近年來 AI 科技商機爆發，目前 AI 與相關科技題材除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商。