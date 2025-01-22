光寶科LITEON + 新創平台與Plug and Play Japan同盟 攜手搶攻新創加值

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-22 17:54

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光寶科技 (2301-TW) 今 (22) 日宣布「LITEON + 新創平台」與全球最大的新創加速器及創投公司之一「Plug and Play Japan」締結同盟，聚焦旗下「Deep Tech 主題」，發揮彼此新創生態系統的綜效與優勢，相互引薦專注在能源、永續、AI 等領域的新創團隊，鏈結國際級的多元資源，讓前沿綠色科技為整體產業驅動永續價值。

光寶自 2023 年成立「LITEON + 新創平台」，深信新創可以引領並驅動綠色科技的力量，過去一年特別在循環經濟、低碳材料與製程等永續領域，成功串接起台灣、跨國新創團隊。

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去年光寶與日本新創公司 Elephantech 開啟合作篇章，將先進的低碳印刷電路板（FPCB）導入製程中，不僅加速新創永續技術的商業化應用，更取得低碳轉型的先機，實踐永續承諾。

LITEON + 希望透過 Plug and Play Japan 新創加速器，結合跨國新創資源，推進在 AI、能源、永續等領域的突破，透過光寶生態圈資源，進行輔導、概念驗證 (PoC)、引進所需資源，協助新創團隊逐步將先進技術推進市場，加速商業化進展。

Plug and Play 總部位於美國加州矽谷，版圖橫跨全球 60 多個城市，擁有豐富的新創人脈及市場專業。其中 Plug and Play Japan 旗下的「Deep Tech 主題」，致力挖掘科技、工程上的創新，解決當前關鍵的永續與減碳議題。

與一般平台不同的是，Plug and Play Japan 聚焦產業鏈上游硬體與材料的新創企業，期許推進產業價值鏈上的整合，同時提升價值鏈上的碳競爭力。Plug and Play Japan 對於永續與低碳轉型的共好願景與光寶一致，希望透過本次合作能促成更多 AI 與綠色科技的進展。