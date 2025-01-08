光寶科去年12月營收年月雙增 高階伺服器出貨強勁

電供廠光寶科 ( 2301-TW ) 今 (8) 日表示，受惠雲端運算及高階伺服器、網通電源營收成長帶動下，12 月營收達 134 億元，呈年月雙增；累計全年營收為 1371 億元，較去年同期減少 7.6%。

‌



產品營收占比部分，光寶科表示，光電部門 12 月營收占整體營收的 16%，其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用需求穩定；雲端及物聯網部門營收佔整體之 43%，而雲端運算及高階伺服器、網通電源管理系統出貨成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增逾兩成；