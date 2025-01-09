華碩去年營收5859億元年增逾2成 輝達RTX50新顯卡有望帶動換機潮
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 18:39
PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公告 2024 年 12 月集團營收為 474.11 億元，月減 14.5%、年增 35.9%；累計去年全年營收 5,859.62 億元、年增 21.49%；隨著輝達推出全新 RTX 50 系列顯卡，有望為華碩帶動換機、換卡潮，帶動今年營運。
華碩公布去年 12 月集團營收為 474.1 億元，月減 14.5%、年增 35.9%；第 4 季營收 1,527.9 億元，季減 8.2%、年增 27.1%；累計去年全年營收 5,859.6 億元、年增 21.4%。
輝達 (NVDA-US) 於 CES 2025 推出 RTX50 系列顯卡，黃仁勳指出，最平價款 5070 性能可媲美上一世代旗艦款 4090 顯卡，外界看好將刺激換機及換卡潮，有望帶動華碩旗下筆電、板卡成長。
華碩自家產品，也於 CES 發表新顯卡及 AI PC 等系列產品，如 Zenbook A14、ExpertCenter P500 Mini Tower、NUC 15 Pro 等，持續拓展 AI PC 產品線；伺服器方面，華碩力拚 GB200 於第一季出貨；伺服器及電腦零組件兩大產品線動能強勁，有望為今年營運續添動能。
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