華碩去年營收5859億元年增逾2成 輝達RTX50新顯卡有望帶動換機潮

‌



輝達 (NVDA-US) 於 CES 2025 推出 RTX50 系列顯卡，黃仁勳指出，最平價款 5070 性能可媲美上一世代旗艦款 4090 顯卡，外界看好將刺激換機及換卡潮，有望帶動華碩旗下筆電、板卡成長。