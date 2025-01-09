search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

華碩去年營收5859億元年增逾2成 輝達RTX50新顯卡有望帶動換機潮

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 18:39

cover image of news article
華碩去年全年營收5859億元 年增逾2成 輝達RTX50新顯卡有望帶動換機潮。(圖：shutterstock)

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公告 2024 年 12 月集團營收為 474.11 億元，月減 14.5%、年增 35.9%；累計去年全年營收 5,859.62 億元、年增 21.49%；隨著輝達推出全新 RTX 50 系列顯卡，有望為華碩帶動換機、換卡潮，帶動今年營運。

華碩公布去年 12 月集團營收為 474.1 億元，月減 14.5%、年增 35.9%；第 4 季營收 1,527.9 億元，季減 8.2%、年增 27.1%；累計去年全年營收 5,859.6 億元、年增 21.4%。


輝達 (NVDA-US) 於 CES 2025 推出 RTX50 系列顯卡，黃仁勳指出，最平價款 5070 性能可媲美上一世代旗艦款 4090 顯卡，外界看好將刺激換機及換卡潮，有望帶動華碩旗下筆電、板卡成長。

華碩自家產品，也於 CES 發表新顯卡及 AI PC 等系列產品，如 Zenbook A14、ExpertCenter P500 Mini Tower、NUC 15 Pro 等，持續拓展 AI PC 產品線；伺服器方面，華碩力拚 GB200 於第一季出貨；伺服器及電腦零組件兩大產品線動能強勁，有望為今年營運續添動能。

文章標籤

華碩輝達AIPC

相關行情

台股首頁我要存股
華碩633-2.01%
輝達140.11-0.02%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.27
加權指數法興(購) 槓桿7.59
加權指數法興(售) 槓桿10.02
加權指數法興(售) 槓桿10.65

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
華碩

62.5%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏強
華碩

62.5%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
華碩

62.5%

勝率

延伸閱讀


Empty