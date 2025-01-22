強化AI實力 傳Google再砸10億美元投資Anthropic

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-22 16:10

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多家外媒報導，Google(GOOGL-US) 最近向人工智慧開發商 Anthropic 追加投資了 10 億美元，強化其在 OpenAI 最有潛力競爭對手之一的股份。這次新投資建立在 Google 已向 Anthropic 承諾的 20 億美元基礎上，Anthropic 以其 Claude 系列 AI 模型而聞名。

Google 這項新投資強化了其在 AI 競爭中的地位，因為它持續挑戰微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta(META-US) 等競爭對手。

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Anthropic 由 OpenAI 前員工於 2021 年創立，專注於 AI 安全，並引入了創新功能，包括能夠代表用戶執行複雜任務的 AI 代理。Anthropic 還接近從 Lightspeed Venture Partners 領導的風險投資公司獲得額外 20 億美元的資金，這將使其估值達到約 600 億美元。

根據報導，Anthropic 的年收入在 2024 年 12 月達到 10 億美元，比去年增長了 10 倍。 然而，由於開發先進 AI 模型的成本高昂，盈利能力仍然難以捉摸，投資者寄希望於該技術有潛力創造數兆美元的價值。

Google 的額外投資發生在 OpenAI、微軟和甲骨文與軟銀集團和其他支持者合作開展一項價值 1000 億美元的 AI 數據中心項目之際。 該項目被稱為「星際之門計畫」。

亞馬遜在過去 18 個月中向 Anthropic 投資了 80 億美元，這是其有史以來最大的一筆風險投資，並計畫將 Anthropic 的模型整合到其 Alexa 設備中。