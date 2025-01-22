強化AI實力 傳Google再砸10億美元投資Anthropic
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-22 16:10
多家外媒報導，Google(GOOGL-US) 最近向人工智慧開發商 Anthropic 追加投資了 10 億美元，強化其在 OpenAI 最有潛力競爭對手之一的股份。這次新投資建立在 Google 已向 Anthropic 承諾的 20 億美元基礎上，Anthropic 以其 Claude 系列 AI 模型而聞名。
Google 這項新投資強化了其在 AI 競爭中的地位，因為它持續挑戰微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta(META-US) 等競爭對手。
Anthropic 由 OpenAI 前員工於 2021 年創立，專注於 AI 安全，並引入了創新功能，包括能夠代表用戶執行複雜任務的 AI 代理。Anthropic 還接近從 Lightspeed Venture Partners 領導的風險投資公司獲得額外 20 億美元的資金，這將使其估值達到約 600 億美元。
根據報導，Anthropic 的年收入在 2024 年 12 月達到 10 億美元，比去年增長了 10 倍。 然而，由於開發先進 AI 模型的成本高昂，盈利能力仍然難以捉摸，投資者寄希望於該技術有潛力創造數兆美元的價值。
Google 的額外投資發生在 OpenAI、微軟和甲骨文與軟銀集團和其他支持者合作開展一項價值 1000 億美元的 AI 數據中心項目之際。 該項目被稱為「星際之門計畫」。
亞馬遜在過去 18 個月中向 Anthropic 投資了 80 億美元，這是其有史以來最大的一筆風險投資，並計畫將 Anthropic 的模型整合到其 Alexa 設備中。
這一跡象也顯示，人工智慧產業愈加受到追捧，美國 2024 年近半數的風險投資資金流向了 AI 公司。根據數據供應商 CB Insights 的數據，Anthropic 的交易將使其成為繼 SpaceX、OpenAI、Stripe 和 Databricks 之後，第五大最有價值的美國初創企業。
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