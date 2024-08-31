自家技術未夠班！亞馬遜10月更新Alexa語音助理 採用Anthropic Claude AI模型

鉅亨網編譯許家華 2024-08-31 13:46

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外電周五 (30 日) 報導，知情人士透露，亞馬遜(AMZN-US) 今年 10 月將趁美國假期季前發布新版智慧語音助理 Alexa，但其依靠的技術主要來自人工智慧新創公司 Anthropic 的 Claude 人工智慧模型，而非亞馬遜自己的人工智慧模型。

關於 Alexa 新版的消息數月前就已陸續傳出。先前 6 月有報導稱，亞馬遜計劃對其新版本的 Alexa 收取每月 5 至 10 美元的費用，因為它將使用強大的生成式人工智慧來回答複雜的問題，與此同時，亞馬遜仍將免費提供「經典」版本的語音助理。

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通常情況下，亞馬遜依賴自家的技術來控制用戶體驗、數據收集和與客戶的直接關係，但此回卻靠外部技術，令人意外。

根據路透社的報導，5 位知情人士透露，此前 Alexa 初始版本使用內部軟體時，難以識別單詞，未能有效響應用戶請求，有時需要六到七秒鐘才能識別提示並回復，但採用 Claude 大模型後 Alexa 的表現明顯改善，這也許就是亞馬遜選擇 Anthropic 開發的大模型的原因。

亞馬遜公司發言人以聲明間接證實，「亞馬遜使用了許多不同的技術來驅動 Alexa。」

「談到機器學習模型，我們從亞馬遜建立的模型開始，但我們已經使用並將繼續使用各種不同的模型，包括亞馬遜現有人工智慧模型 Titan 和未來的模型，以及合作夥伴的模型，為客戶建立最佳體驗。」

據悉，Anthropic 和亞馬遜有著不淺的關係。 Anthropic 是一家位於美國舊金山的人工智慧新創公司，此前亞馬遜已向 Anthropic 注資約 40 億美元，並持有其少數股權。

2024 年對 Alexa 來說是關鍵的一年，因為亞馬遜的高階管理層不斷強調，Alexa 必須最終證明其業務能夠產生營收。預計即將推出的經過改進的付費版本 Alexa 能夠做到這一點，並且還能與競爭對手的步調保持一致。