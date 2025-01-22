印尼部長：蘋果接近達成協議 以解除iPhone銷售禁令

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-22 13:50

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據一位政府部長透露，印尼即將與蘋果 (AAPL-US) 就一項投資計畫達成協議，從而解除印尼對 iPhone 16 的銷售禁令。

印尼是東南亞最大的國家，在去年 10 月禁止銷售新款 iPhone 16，理由是蘋果公司未符合智慧型手機和平板電腦的國內製造要求。為了取消限制，蘋果公司一直在與印尼政府討論一項投資計畫。

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印尼投資部長 Rosan Roeslani 在達沃斯受訪時表示，他堅信問題將很快得到解決，希望在一兩周內達成協議。

根據早前報導，印尼工業部長 Agus Gumiwang Kartasasmita 拒絕了蘋果公司最新的 10 億美元提議，這項提議是讓蘋果供應商在印尼建立一座生產 AirTag 的工廠。他告訴蘋果全球事務副總裁 Nick Amman 和蘋果代表團，蘋果公司需要遵守當地法規，在印尼生產部分 iPhone 或其零組件。