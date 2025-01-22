〈熱門股〉昇達科LEO元件出貨順 金龍年漲倍股封關飆出新天價

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 12:40

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SpaceX、Amazon Kuiper 及 Eutelsat OneWeb 等企業都加速布局衛星群，對應的供應鏈需求也隨之水漲船高。昇達科 (3491-TW) 在低軌衛星產業的蓬勃商機挹注之下，自結去年稅後純益 5.88 億元，創新高，每股純益達 8.66 元，超越市場預期，今 (22) 日滾量逾 7000 張上漲，盤中以 452.5 元創新天價，累計金龍年漲幅約 1.58 倍。

昇達科 2024 年自結營收 23.35 億元，創新高，毛利率 51.3%，年增 10.9 個百分點，稅後純益 5.88 億元，創新高，每股純益達 8.66 元。昇達科指出，綜觀締造年度獲利佳績最大關鍵，爲來自於昇達科掌握到全球低軌衛星產業明顯暢旺的需求，驅動出獲利成績。

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昇達科為低軌衛星產業鏈的核心供應商，早已提前做好應對爆發性商機的準備。去年 12 月昇達科不僅完成了國內汐止廠與海外越南廠的廠區擴建，並馬不停蹄地繼續規劃國內七堵三廠與汐止二廠的建置，海外布局也已在泰國展開建廠規畫，新設廠區的產能將依規畫進度陸續開出。