昇達科去年12月/全年營收創新高 低軌衛星元件出貨突破10億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 17:34

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微波通訊元件廠商昇達科 (3491-TW) 今 (8) 公布最新營收資訊 ，昇達科 2024 年 12 月營收 2.31 億元創新高，月增 19.64%，年增 56.21%，全年營收 23.35 億元，年增 47.3%，也刷新歷史新高紀錄，全年來自低軌衛星元件的營收占比高達 43%，公司並看好 2025 年延續高成長，毛利率也將可獲持續推升。

昇達科 2024 年第四季營收 6.14 億元，季減 4.03%，年增幅達 50.44%。

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昇達科主要受益於低軌衛星相關產品的顯著營收貢獻，展現了此一產業的強勁成長動能，全年度來自低軌衛星產品營收已突破 10 億元，營收占比高達 43%，較 2023 年度增幅高達 3.16 倍，也印證昇達科在此產業中已掌握到相當好的營運利基。

根據市場預測，低軌衛星產業未來數年將持續呈現爆發性增長，預期在近幾年內全球衛星部署數量有望達到數萬顆，將在各領域帶起多元的應用。作為低軌衛星供應鏈的重要合作夥伴，昇達科早已提前布局，積極擴充產能以滿足市場需求。公司於去年 12 月完成國內汐止廠及海外越南廠的廠區擴增計畫，兩地廠區均已順利投產，並專注於低軌衛星相關產品的生產製造。

昇達科主管指出，低軌衛星產業從衛星製造到發射服務以及地面站建設等均有多元需求，而應用面涵蓋通訊、物聯網、智慧農業等多項領域，預期在 2025 年將呈現更多成長機遇。昇達科以完善的產能布局與穩健的策略推動，將緊跟市場脈動，持續在營運上取得優異表現，公司表示，對未來發展充滿信心，期望在新年度持續攀登新高峰。

昇達科累計 2024 前三季稅後純益為 3.88 億元，每股稅後純益 6.1 元。