創控科技通過股票上市案 最快今年中掛牌

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-22 12:01

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AMC 奈米監控設備廠創控科技 (6909-TW) 今 (21) 日獲台灣證券交易所董事會通過上市案，初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業，預計最快可於今年中掛牌。

創控成立於 2010 年，為台灣自主開發的創新自有品牌，專注於 AMC/VOCs 監控設備，專注於生產製造 AMC(氣態分子污染物) 及 VOCs(揮發性有機氣體) 監測分析設備，並已廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域，目前半導體製程控管約占 8 成、環境空氣監測約 2 成。以銷售區域來看，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過 7 成。

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自成功投入開發半導體先進製程 AMC 監測設備市場後，創控客戶基數逐年增加，目前客戶組成涵蓋晶圓製造代工、光電面板廠、記憶體廠、封測廠以及化學濾網廠等泛半導體族群，銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地。

在環境大氣監測領域，創控也協助全球企業善盡 ESG 社會責任，MiTAP 系列產品在地下水汙染、土壤監測、管制農藥使用量監控及垃圾掩埋場異味監測已有多項實績。

創控目前資本額 6.11 億元，以 MiTAP 系列產品行銷全球，隨著銷售機台增加，以及後續之維護保養，創控營運規模穩定成長，2024 年前三季營收 3.08 億元、稅後淨利 3,592 萬元，每股稅後盈餘 (EPS)0.6 元。第四季為客戶機台驗收完成旺季，2024 年第四季營收 1.88 億元，年增 36.88%，創下單季新高，帶動 2024 年全年營收成長 21.99％至 4.96 億元，創下新高。