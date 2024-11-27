創控科技送件申請上市 今年前10月營收增1成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-27 12:45

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先進製程 AMC 監控設備商創控 (6909-TW) 昨 (26) 日向台灣證交所送件申請股票上市；創控受惠客戶積極擴充先進製程產能，前 10 月營收 3.44 億元，年增 10.91%。

創控資本額 6.11 億元，專注於生產製造 AMC(氣態分子污染物) 及 VOCs(揮發性有機氣體) 監測分析設備，並已廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域。

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創控作為半導體 AMC 監控市場全方位解決方案提供者，將偵測分析濃度範圍的精確度提升至 ppt(兆分之一)，滿足先進製程穩定 AMC 監測的需求。隨著全球 3 奈米以下先進製程積極推展，對 AMC 微污染的監控需求將持續成長。

創控成立於 2010 年，為台灣自主開發的創新自有品牌，專注於 AMC/VOCs 監控設備，以 MiTAP 系列產品行銷全球。MiTAP 產品協助客戶系統建置全區全時監測網，降低有害氣體排放量，確實做到環境保護。

創控自成功投入開發半導體先進製程 AMC 監測設備市場後，客戶基數逐年增加，隨著銷售機台增加，以及後續之維護保養，創控營運規模穩定成長，2023 年營收 4.07 億元，毛利率 63%、稅後淨利 9,312 萬元，EPS 1.55 元。

創控具有完整之技術研發團隊、完善的產線、穩定生產高品質產品，持續研發新的產品應用，MiTAP 系列產品線完整，除了先進製程生產設備內外環境、晶圓載具微環境外與無塵室環境 AMC 污染監測外，半導體廠房廠務環境、外氣及工廠煙囪排放監控，都有最符合客戶效益的全方位解決方案。

創控目前客戶組成涵蓋晶圓製造代工、光電面板廠、記憶體廠、封測廠以及化學濾網廠等泛半導體族群，銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地。

隨半導體製程節點推進， AMC 監控已成為晶圓製造環境中不可或缺的一環，尤其半導體先進製程對 AMC 的監控密度持續增加，即時性與精準度的要求趨於嚴謹，創控 MiTAP 系列產品屬「可攜式」、具「高精確度」與「實時監控」等優點，完全符合半導體先進產業的監控需求，並提供客製化的整合型監控方案與服務，進一步提高 MiTAP 系列產品附加價值，不僅較國際品牌的監控設備具競爭優勢，也有效拉高市場競爭者的進入門檻。