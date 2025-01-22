鉅亨速報 - Factset 最新調查：金德摩根KMI-US的目標價調升至29.5元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金德摩根(KMI-US)提出目標價估值：中位數由28.5元上修至29.5元，調升幅度3.51%。其中最高估值38.13元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予金德摩根評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀2位。
金德摩根今(22日)收盤價為31.335元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲2.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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