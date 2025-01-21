〈聯電法說〉估Q1出貨量持平、價格減 毛利率降至25%以上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-21 18:38

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聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (21) 日召開法說會，公司預估，今年第一季整體產能利用率將維持在 70% 左右，晶圓出貨量持平，美元平均售價 (ASP) 季減 4-6%，毛利率高於 25%，相較上季的 30% 明顯下滑。

外界關心聯電毛利率走勢，財務長劉啟東指出，由於今天凌晨發生的地震預計影響公司毛利率數個百分點，也因一次性的價格調整與折舊增加，都影響第一季毛利率變化。

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劉啟東補充，聯電去年資本支出估 29 億美元，今年預計降至 18 億美元，年減 38%，去年折舊費用增加 21-23%，今年折舊費用增幅預計提升至 27-29%，整體折舊費用高峰預計落在 2027 年。

共同總經理王石表示，今年第一季比以往季節性表現略好，出貨量保持平穩，主要受惠美國的關稅政策，也期望第二季相關趨勢能夠延續，但由於訂單能見度有限，目前初步預計是季增 1-3%，將密切關注後續情勢發展。

針對價格，王石強調，聯電定價策略維持不變，並遵循市場機制，今年也在年初進行一次性價格調整，整體價格走勢約與 2024 年相當，將是個平穩的一年，公司也會持續透過優化產品組合，強化毛利率表現。