川普砸5000億美元拚AI 軟銀、OpenAI與甲骨文合資成立「星際之門」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-22 09:48

‌



川普在記者會上表示，希望透過該計畫，將這些技術留在美國，因為中國及其他國家是美國的競爭對手。他將透過緊急命令協助加速建設進程，確保供應充足的電力，讓企業可以更快、更容易地完成生產。

‌



該計畫的另一大目標是應用 AI 技術於醫療領域。川普表示，「隨著技術的進步，我們相信疾病將以前所未有的速度被治癒。」他還說，這項計畫將為醫療創新帶來「革命性突破」。

據悉，「星際之門計畫」的初始股權出資方包括軟銀、OpenAI、甲骨文和 MGX。其中，軟銀和 OpenAI 是主要合作夥伴，軟銀負責財務方面，OpenAI 負責營運。軟銀集團董事長孫正義將擔任「星際之門計畫」的董事長。

Arm、微軟、輝達、甲骨文和 OpenAI 將作為該計劃的關鍵初始技術合作夥伴。該計畫的第一步是建設 10 座數據中心，目前已在德州開工，未來將陸續擴展至其他州。

川普和 OpenAI 同時表示，該計畫的基礎設施將確保美國在 AI 領域的領導地位，幾乎立即創造 10 萬個美國就業機會，並為全球帶來巨大的經濟效益。

消息人士透露，德州的項目只是第一步，將成為整個聯合企業基礎設施建設的核心。

受此 AI 投資項目激勵，軟銀股價在亞洲早盤一度大漲近 8%，創去年 9 月以來最大漲幅。