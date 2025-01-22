川普政府啟動加密貨幣監管改革 成立專責小組

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-22 03:00

‌



根據《CNBC》報導，川普政府於周二 (21 日) 邁出預期中降低加密貨幣監管壁壘的第一步。美國證券交易委員會 (SEC) 宣布，代理主席葉達 (Mark Uyeda) 已啟動一個名為「加密小組」(Crypto Task)的計畫，目的是「制定一個全面且清晰的加密資產監管框架」。這一舉措是數位資產行業長期期待的重大改革。

消息傳出後，比特幣交易價格走揚，24 小時內上漲 2.7%，報 106,741 美元，突破 10.6 萬美元大關。

‌



在總統競選期間，川普曾承諾將替這個價值 3.7 兆美元的加密貨幣行業打造一個更加友好的政策環境，並降低現有的監管障礙。此次 SEC 的行動被視為川普政府履行承諾的一步。

儘管是由葉達宣布此項計畫，但實際上，該小組將由 SEC 委員皮爾斯 (Hester Peirce) 帶領。葉達將繼續擔任代理主席，直到艾特金斯 (Paul Atkins) 完成確認程序上任執掌 SEC。

根據 SEC 的公告，該小組的主要任務是制定一套清晰的加密資產監管規則，並處理有關加密貨幣註冊的問題。小組希望在確保市場秩序與投資者保護的同時，促進資本市場的形成和創新。

川普在就職前強調他對數位貨幣的支持，甚至推出了自己的迷因幣——$TRUMP，第一夫人梅蘭妮亞也發行名為 $Melania 的代幣。兩個代幣的價格在短期內迅速上漲，隨後大幅下跌。

與拜登執政時的立場相比，白宮對加密貨幣的態度有顯著改變。當時，SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 被視為該產業的對立面，並且他在任內強烈反對加密貨幣交易所交易基金 (ETF) 推出，支持嚴格的會計政策並對產業領袖提起執法案件。

SEC 的公告指出：「對於誰必須註冊以及如何註冊的清晰指導仍然難以捉摸，這導致了法律上的困惑，創造了一個對創新不利、對詐騙有利的環境。SEC 可以做得更好。」

加密任務小組計劃舉行公開聽證會並徵求產業意見，並將與包括商品期貨交易委員會 (CFTC) 在內的聯邦部門和機構合作。