鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至80元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Zillow集團(Z-US)提出目標價估值：中位數由77.5元上修至80元，調升幅度3.23%。其中最高估值110元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Zillow集團評價：積極樂觀14位、保持中立12位、保守悲觀1位。
Zillow集團今(21日)收盤價為77.86元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲2.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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