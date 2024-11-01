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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為60.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.33元，其中最高估值1.62元，最低估值1.12元，預估目標價為60.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.62(1.62)2.413.593.06
最低值1.12(-0.56)1.351.783.06
平均值1.33(1.22)1.832.473.06
中位數1.33(1.3)1.82.463.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.19億26.50億30.90億32.41億
最低值21.67億23.80億27.13億29.78億
平均值21.88億24.93億28.23億30.94億
中位數21.90億24.82億28.13億30.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.48-0.72-2.11-0.42-0.68
營業收入27.43億33.40億81.47億19.58億19.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZ

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