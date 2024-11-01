鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為60.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.3元，其中最高估值1.62元，最低估值-0.56元，預估目標價為60.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.62(1.62)
|2.41
|3.59
|3.06
|最低值
|-0.56(1.12)
|-0.23
|0.57
|3.06
|平均值
|1.22(1.33)
|1.72
|2.28
|3.06
|中位數
|1.3(1.33)
|1.79
|2.37
|3.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.19億
|26.50億
|30.90億
|32.41億
|最低值
|21.67億
|23.80億
|27.13億
|29.78億
|平均值
|21.88億
|24.93億
|28.23億
|30.94億
|中位數
|21.90億
|24.82億
|28.13億
|30.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.48
|-0.72
|-2.11
|-0.42
|-0.68
|營業收入
|27.43億
|33.40億
|81.47億
|19.58億
|19.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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