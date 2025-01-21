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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特G-US的目標價調升至51元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對簡伯特(G-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至51元，調升幅度6.25%。其中最高估值55元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予簡伯特評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀0位。

簡伯特今(21日)收盤價為45.11元。近5日股價上漲6.25%，標普指數上漲2.75%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股G市場預估目標價

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