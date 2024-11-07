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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為66.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.35元，其中最高估值1.62元，最低估值0.93元，預估目標價為66.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.62(1.62)2.413.593.06
最低值0.93(1.12)1.51.873.06
平均值1.33(1.33)1.832.483.06
中位數1.35(1.33)1.782.43.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.31億26.50億31.05億32.97億
最低值21.67億23.80億27.13億29.78億
平均值22.02億25.15億28.85億31.08億
中位數21.98億25.00億28.70億30.48億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.48-0.72-2.11-0.42-0.68
營業收入27.43億33.40億81.47億19.58億19.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZ

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