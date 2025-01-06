大同持續布局中東與全球搶商機 觀音廠力拚Q1啟動生產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-06 17:34

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美國阿肯色州前州長 Mike Huckabee 今 (6) 日再度參訪大同 (2371-TW)，Mike Huckabee 有望於川普上任後，成為駐以色列大使，此次參訪期望借重大同電力設備技術與優勢，攜手重建以色列工程，進一步搶攻中東商機。同時，董事長王光祥也透露，觀音廠有望於第一季開始生產，以因應包括台灣與海外的重電需求。

大同指出，由於以色列基礎設施受損嚴重，Mike Huckabee 有望擔任美國駐以色列大使，肩負中東和平使命外，也將協助當地重建家園，此次到訪大同，一同討論重建以色列工程等議題。

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王光祥也指出，若順利參與以色列重建工程，對大同而言不僅是走進以色列市場，更有望搶攻中東市場商機。

王光祥表示，目前大同持有中東最大變壓器廠 20% 的股權，該廠位於阿曼，主要銷售電力及配電變壓器，採技術作價轉換股權，且連續 15 年皆有獲利，期待成立「台灣隊」，並進一步將生意拓展至中東鄰近國家。

除中東市場，大同已於去年獲日本 10 萬台智慧電表訂單，也看好美國市場需求。王光祥指出，美國電力基礎設施需求強勁，並在高壓電纜領域引進超高壓 345kV 設備，目前美國仍以電線桿為主，與台灣地下電纜不同，因此未來電纜地下化工程也是大同切入的機會。

至於川普上任後，對大同營運是否產生影響，王光祥則說，在川普當選第二天，即召集業務部開會，將部分產品運往既有中小型裝配廠生產以分散風險。同時也預計透過投資、併購美國當地變壓器廠，以因應川普政策。