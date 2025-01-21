【量大強漲股整理】台股封關前夕，強勢主流一波接一波，輝達GB300潛力股，會是下一個接棒的主流?

鉅亨研報 2025-01-21 17:51

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 2.59 億元，投信買超 13.62 億元，自營商賣超 22.01 億元，三大法人合計賣超 5.8 億元 ，其中外資連續買超四日，累計買超金額為 490.6 億元，投信連續買超二日累計買超金額為 36.86 億元、自營商則由買轉賣

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美國周一因馬丁路德金恩紀念日休市一天，川普新任總統就職後並未如先前所說，在第二任期的首日即宣布新的關稅政策，而是延遲了關稅決策，這一消息使得全球股市出現反彈，美元則出現回落，川普表示將簽署一項廣泛的貿易備忘錄，審查美國與中國大陸、加拿大和墨西哥的貿易關係，這一決定讓市場情緒回暖，黃仁勳先前的訪台行程再次激起了 AI 概念股的熱潮，市場對台灣科技股的信心增強，尤其是對台積電的需求預期依然強烈，市場焦點將集中於川普的政策動向、日本央行的利率決策、即將公布的美國科技股財報及台股封關等因素，川普於 1 月 20 日宣誓就職後，推出一系列新政策，這些政策包括撤銷電動車補助、加強石油開採等措施，以應對「史無前例的通貨膨脹問題」，此外，川普還宣布進入國家緊急狀態並強調南部邊境問題，台股今天的盤中走勢呈現小幅震盪，加權指數今日震盪小漲，終場上漲 33.19 點，收在 23300.01 點，成交量縮小至 2550.95 億，連續幾天反彈千點，外資回頭買超台股 490.6 億元，投信連二買，目前站穩所有均線之上，封關前有望可以延續買盤收紅盤，此外，二月和三月即將公布的輝達財報及 GTC 大會，可能會為市場帶來進一步的利多消息，進一步激發市場熱情，並讓投資人對年後的紅包行情充滿期待，封關前有望收紅，個股表現主導的格局。

權值股方面，今日三大權值股漲跌互見，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1120 元，台積電近期積極衝刺 CoWoS 先進封裝技術的布局，最新消息顯示，台積電計劃在南科三期新增兩座 CoWoS 新廠，總投資金額預估超過 2,000 億元，這項計劃將進一步強化台積電在高端封裝領域的競爭力，並且加快其在先進封裝技術上的擴展步伐；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.28%，收在 178.5 元，鴻海股價盤中重返 180 元，今日股價再度延續漲勢，盤中一度觸及市場上不少股民期待已久的 180 元，法人指出，鴻海的基本面依然穩健，但近期受到美元強勢影響，籌碼面相對偏弱，不過，昨日外資終止了連續 8 日的賣超，轉而買進超過 7000 張，顯示籌碼面有所回穩，且技術面呈現 W 底形態，若能持續維持此勢頭，鴻海在封關前有望穩住在 180 元以上；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.38%，收在 1465 元，輝達近日宣布將與聯發科擴大合作，攜手設計一款名為 GB10 的個人超級電腦 AI 晶片，據市場傳聞，雙方合作關係日益密切，並將採用 GB10 模式來共同開發，目標搶攻任天堂（Nintendo）即將推出的新款主機「Switch 2」，並計畫共同設計其搭載的 Tegra T239 主晶片，顯示兩家公司在遊戲硬體領域的進一步布局，隨著 AI 和超級電腦技術的發展，這一合作將可能對遊戲產業及相關市場帶來深遠影響，並且為輝達和聯發科在競爭激烈的晶片市場中帶來更多機會。

AI 概念股表現不一，(2382-TW)廣達小幅上漲 + 0.75%，而 (6669-TW) 緯穎和 (3231-TW) 緯創分別下跌逾 3.47% 及 0.89%，電動車概念股漲跌互見，金融股表現較為強勢，輝達執行長黃仁勳點名「未來將是 AI 代理時代」，使用者依賴 AI 與日俱增，對 AI 算力需求隨之大開，為避免資料傳輸卡頓，光通訊扮演 AI 算力順利推進關鍵角色，(3450-TW)聯鈞，會員大賺 + 346%、(4979-TW)華星光，再創新高!

光通訊封裝廠 (3450-TW) 聯鈞在 2025 年迎來驚人獲利增長，該公司自結去年 11 月稅後純益達 9100 萬元，年增率高達 750%，EPS 更達 0.63 元，激勵今日股價一度大漲近 6%，突破 290 元大關，並帶動光通訊族群的全面反彈；聯鈞在光纖模組、雷射封裝需求激增的帶動下，去年前 3 季 EPS 已達 1.82 元，並且有望在第四季繼續創高。預計公司 2025 年出貨將持續增溫，並加大擴產力度，預期 400G AOC 模組產能將逐步增至 80~85K，800G 產品則有望在上半年開始小量出貨，聯鈞的積極擴張策略和強勁的營運表現也為股價提供了強勁的支撐。預計未來數月，聯鈞的營收將繼續攀升，並有機會突破 2 元的 EPS，吸引更多市場資金進場。

另一光通訊業者華星光同樣表現亮眼。該公司近日透露，將積極拓展 CSP 客戶，並進一步提升終端客戶的出貨量。隨著 2025 年初新無塵室的完工，華星光將為 AI 及資料中心等領域提供更高效能的技術支持，為營運增添新動能。

今年，矽光子領域的漲勢令人驚嘆，聯鈞和華星光無疑是最亮眼的兩顆明星股，分別以 390% 和波動的漲幅成為投資者焦點。隨著業績的進一步增長，未來這些光通訊股的表現仍將吸引大量市場關注，佳螢也早就布局在前面。

輝達執行長黃仁勳來台快閃，再度掀起旋風，也帶旺台廠相關供應鏈，其中以 (NVDA-US) 輝達 GB200 伺服器採用的 BBU（鋰電池備援電力模組）相關概念股再度走強，佳螢點名預告的 (6558-TW) 興能高，昨日亮燈漲停後，今日股價創下新高，成交量大幅攀升，榮登成交王，更是強中之強，早已領先預告。

(2472-TW) 立隆電，上漲 7.11%，收在 102.5 元，受惠於超級電容需求的增長，早盤一度突破百元大關，最高觸及 104.5 元，寫下 25 年來的新高，並成功晉升為百元俱樂部，佳螢早就領先預告在前面，經濟日報 2025.1.19 公開在 91.9 預告後 => 來到今天的新高 104.5，整整大漲 + 13%。外傳，輝達 GB300 伺服器將超級電容列為標準配備，立隆電表示將與其他廠共同研發，並有機會成為國內首家進軍超級電容領域的鋁電容廠，去年營收達 104.87 億元，年增 16.54%，且去年前三季每股稅後盈餘（EPS）達 4.95 元，全年 EPS 預計可望突破 7 元，本益比偏低，爆發力可期。

(2498-TW) 宏達電，上漲 + 2.52%，收在 57 元，y9 再創波段新高! 隨著輝達在 AR 領域的技術突破，尤其是無背光增強現實數位全息技術的專利公佈，宏達電作為 AR 裝置和虛擬現實領域的領先者，市場對其未來的成長潛力持樂觀態度，黃仁勳的到訪，無疑進一步加強了投資者對 AR 及相關科技的熱情，也提升了宏達電股價的表現，，宏達電股價的漲勢反映了市場對 AR 技術未來應用及發展的高度期待，這也為宏達電在未來的業務發展提供了強勁的動能。



台股封關前夕，強勢主流一波接一波

輝達 GB300 潛力股，會是下一個接棒的主流?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師