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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.5%，報0.9107元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:40


截至台北時間21日17:40，美元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.5%，暫報0.9107點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.48%
  • 近 1 週：-1.12%
  • 近 3 月：+4.80%
  • 近 6 月：+1.93%
  • 今年以來：-0.10%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.29%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.83%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日上漲0.41%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.69%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日上漲0.71%
  • 歐元/加幣相關性-0.65，本日上漲0.22%

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美元/瑞郎0.9058-0.04%
人民幣/美元0.1374380.36%
歐元/美元1.04230.09%
英鎊/美元1.2340.14%
加幣/美元0.698-0.11%

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