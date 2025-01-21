外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.5%，報0.9107元
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 17:40
截至台北時間21日17:40，美元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.5%，暫報0.9107點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.48%
- 近 1 週：-1.12%
- 近 3 月：+4.80%
- 近 6 月：+1.93%
- 今年以來：-0.10%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.29%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.83%
- 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日上漲0.41%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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