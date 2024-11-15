飯店業新亮點！雲品首創精品旅宿平台 杭州雲品明年營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-15 17:57

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連鎖飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長盛治仁指出，雲品酒店杭州將於明年投入營運，並將成立「雲品 Collection」精品旅宿平台，整合原有委託經營事業中的旅宿相關項目，並期待未來創造更多元深度的住房服務內容；法人認為，雲品創造了飯店業住房業務的新亮點，挹注的獲利動能值得期待。

雲品經營君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、頤品大飯店、丼飯屋和君品 Collection 等品牌，所屬母公司雲朗觀光集團旗下也擁有多個知名品牌，包括海外的 LDC ITALY7 個義大利據點，以及翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪等。

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盛治仁指出，經營行列中不乏有米其林星鑰飯店與多家米其林星級餐廳，將持續以文化歷史、藝術品味和高端奢華的核心精神，打造出深具風格的旅宿餐飲體驗。

即將加入營運行列的雲品酒店杭州 (Fiore Della Cina) 自 2020 年起簽約籌備，預計明年試營運，飯店設計主軸為義大利文化藝術，位於樓高 45 樓的台泥中國營運中心杭州公亮大樓中，設有 190 間客房，並規劃高空露天酒吧，可一覽錢塘江壯闊景色。

另一方面，君品 Collection 從原本的 1.0 以宴會事業為主，加入了餐飲事業管理後進化為君品 Collection 2.0，未來將加入旅宿服務的行列進化為 3.0，並規劃成立「雲品 Collection」。

「雲品 Collection」將雲品原有所受委託經營的旅宿據點囊括其中，旅宿設定規模為 50 間房以下、具獨特在地景觀、精緻高端服務和永續親生命設計等特色，現已有南投福興溫泉、烏來蘇卡利漫活、台中富貴天心、台東北町日式建築宿舍群等 4 個據點。

盛治仁解釋，與傳統酒店品牌不同，「雲品 Collection」不以據點數量或客房數量為目標，而是專注於創造具有文化價值、藝術底蘊的獨特旅遊體驗，並推動永續發展理念。