打響2025北市信義區飯店戰 W hotel全客房改裝完成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-20 14:46

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隨著越來越多國際級五星飯店品牌陸續插旗台北市信義區，台北 W 飯店今 (20) 日宣布，繼宴會廳場域完工啟用，近期全館 405 間客房也完成微調整作業。

北市信義區是國內五星級飯店一級戰區，除了 W 飯店、君悅飯店、寒舍艾美等中，全聯主導的四季酒店，以及柏悅品牌也緊鑼密鼓建造中，近年將陸續投入。

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W 飯店自 2011 年開業，已成為信義區地標之一，是國際商務客和中高端自由行旅客造訪台北主要的飯店選項之一。

W 飯店表示，此次力邀開幕草創期原班人馬英國設計菁英團隊「GA Design International」再度操刀，費時逾兩年執行全館翻新計劃，除了宴會廳場域率先完工啟用，近期全館 405 間客房也完成微調整，藉此有效強化硬體設備與入住舒適度。

W 飯店強調，翻新後的客房降低彩度，展現雅緻內斂的質感，同時，每間客房配備的 Bose 音響新增藍牙功能，並增設 Type-C 插孔與無線充電盤，以因應旅客 3C 產品的進步。