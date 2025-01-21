遠百樂看百貨市況回暖 年營收目標破620億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-21 14:52

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連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 去年營收持平在 610 億元，隨著民眾出國旅遊影響逐漸式微，目標今年至少要達 620 億元上，遠百營運長林彰豐今 (21) 日更表示，蛇年春節長達 9 天，就算春節出國人潮創高，但留在國內的人數仍超過 2000 萬人，「出國人數不到 5%，怕什麼」，對百貨前景態度轉樂觀。

林彰豐不諱言，的確出國熱潮造成去年國內百貨市況不太好，業績僅持平，但今年第一個長假即農曆春節長達 9 天，樂觀看春節檔期有望成長 5%，並打響 2025 年第一炮，全年業績上看 620 億元之上。

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林彰豐認為，今年百貨業壓力將逐漸趨緩，在餐飲穩定帶進來客的同時，搭配較冷的天候，有助服裝、休閒業種銷售，「天氣一冷，東西就賣得動」，且「過年假期長，生意也會差很多」。

即便出國人潮達百萬，在國內的民眾仍超過 2000 萬人，林彰豐強調「出去的人數 5% 不到，百貨業要怕什麼」，將逐漸走出去年低谷。

而遠百旗下業績王台中大遠百今年規劃餐飲續增，一線精品品牌愛馬仕也正在大改裝中，有望第一季季底完成，均有利營運再加溫。