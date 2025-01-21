台灣人日均被騙走4 億！9公股銀行與LINE、微軟、趨勢等科技龍頭組「反詐騙大聯盟」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 16:53

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在兆豐銀行董事長董瑞斌號召下，繼去年 11 月聯合金融業向非實名制社群平台下架廣告的「打詐 1.0」行動之後，今（21）日展開「打詐 2.0」，聯合所有公股銀土地銀行、中國輸出入銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣銀行及臺灣企銀；同時與科技業者結盟，由 TechOrange 科技報橘召集：Amazon Web Services (AWS)、DEVCORE 戴夫寇爾、Gogolook、LINE 台灣、台灣微軟、SAS 台灣、思偉達 STARBIT、趨勢科技，結合金融本業與科技協助，有效打擊金融詐騙。

身兼銀行公會理事長、金融聯合總會理事長及兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌指出，「金融與科技反詐騙大聯盟」就是由知名的 9 家科技相關業者，與九大金融機構發起的跨產業打詐聯盟。透過科技夥伴的技術支持，發揮群體力量，從資訊流到金流，建立科技的防詐網，達到金管會彭金隆主委日前所說的，透過協力阻詐、科技阻詐、精準阻詐及加強臨櫃阻詐，最後達成「有感阻詐」。當然也希望未來可以邀請到更多志同道合的夥伴加入。

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根據統計，全球每年有超過一兆美金的金額被詐騙。根據 165 打詐儀表板，台灣在去年（2024）12 月，單月被詐騙金額就高達新台幣 124 億，台灣平均每一天，都被騙走 4 億。無論是全球還是台灣，投資詐騙都高居財務損失和發生件數的第一名。絕大部分的詐騙目標，都是金錢。詐騙的最後一哩路，經常是金融機構。而詐騙的第一哩路，就是科技催生的網路。

《金融與科技反詐騙大聯盟》召集人 TechOrange 科技報橘創辦人暨社長戴季全表示：「聯盟成員皆感台灣詐騙日益嚴重，已經到了令人深惡痛絕的地步。我們清楚科技和金融的中立性，但我們不能再置身事外。詐騙自人類有歷史以來，就一直利用人性的弱點推陳出新。時至今日，由於金融的便利性與網路科技的進展，更演變成系統性、社會性、全球性的重大問題。」

AWS 表示：「AWS 很高興能參與兆豐金控召集的金融與科技反詐騙大聯盟，以技術創新助力金控產業實現反詐騙目標，促進金控集團間的詐騙資料共享與 AI 模型優化。AWS 同時提供強大的資料處理與安全保護能力，能協助金控業運用更完善的反詐騙技術力，鞏固金融體系的安全性與信任度，進而為打擊詐欺行為貢獻力量。」

DEVCORE 執行長翁浩正則說明：DEVCORE 身為紅隊演練的領導品牌，以駭客思維為基礎，致力於協助金融產業應對日益複雜的資安威脅，並全面評估現有資安措施的有效性。此次參與聯盟，將聚焦於資安議題的深入討論，分析最新的資安攻擊趨勢，並透過 API 安全性檢測，為聯盟夥伴提供專業且精準的安全性建議，共同構建更安全的金融環境，打擊詐騙威脅。」

Gogolook 董事長鄭勝丰表示：「詐騙手法日新月異，單打獨鬥已無法有效應對。Gogolook 很榮幸參與反金融詐騙聯盟，與銀行、科技軟體業者共同攜手打造金融數位信任，我們期待透過產業夥伴合作，發揮彼此的專業優勢，為社會創造更大的影響力、讓更多民眾掌握正確的防詐觀念，以養成正確的金融知識與價值觀，降低受騙風險。」

LINE 臺灣也提到過去的反詐騙成果與未來持續打詐的決心：LINE 台灣長期投入資源對抗詐騙，自 2023 年起主動掃蕩涉詐帳號，已停權超過一萬個帳號，並透過實名驗證及人工審核機制嚴格管理廣告，杜絕具觸法疑慮的內容。此外，LINE 積極與產官建立聯防機制，2024 年 11 月起，開始以自動化處理機制，快速應對來自數位發展部、刑事警察局、高檢署及調查局等機構的即時詐騙通報，已處置超過七千個涉詐帳號。近期，無店面零售商業公會亦加入聯防機制，共同強化電商防詐能力。LINE 今日加入「反金融詐騙大聯盟」後，將在兆豐金控董事長董瑞斌的支持下，邀請金融產業參與聯防機制，強化打擊金融詐騙。

台灣微軟則說明：「面對日益複雜的資安挑戰，微軟始終將安全置於首位，並以隱私保護及負責任 AI 為核心提供創新解決方案，致力於守護用戶安全。台灣微軟積極響應加入「反金融詐騙大聯盟」，攜手金融與資訊產業及合作夥伴，共同致力於推動創新與精進防詐騙技術，齊力打造更安全的金融與數位環境。」

SAS 臺灣總經理龔律安表示：「SAS 作為全球領先的數據與 AI 解決方案提供者，我們憑藉多年與國際金融機構合作的經驗與技術優勢，結合自主學習與智能應對的 AI Agent，在《金融與科技反詐騙大聯盟》中，期許成為金融反詐決策中心的關鍵核心大腦。我們結合全球頂尖技術與亞太市場的實戰經驗，打造跨國界的智慧反詐解決方案，協助台灣金融機構實現事前風險預防、事中即時偵測與事後全面分析，全面提升臺灣產業的風險管理能力與交易安全，進一步推動客戶信任與市場競爭力。」

思偉達 STARBIT 作為 Web3+AI 領域的防詐與應用先驅，思偉達創新科技也響應成為「反金融詐騙大聯盟」的成員，提供區塊鏈、加密貨幣投資相關的防詐服務與追蹤技術，一起打造安全的數位資產環境，提供工具守護用戶權益，共同對抗金融詐騙。

趨勢科技台灣區總經理洪偉淦表示：「對抗來勢洶洶的詐騙集團，我們相信建構一個強健的防詐生態系將會是一項重要對策。在詐騙前期，使用者可透過 AI 防詐達人『截圖識詐』，運用防詐 AI 模型辨識可疑的文字、圖片、影像、網頁連結之真偽。透過加入『金融與科技反詐騙大聯盟』與金融機構合作，同時彙整持續累積的全球威脅情資與資料庫，推估個人被詐風險，打造更全面的防守機制。」