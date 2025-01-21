耀登科技攜手丹麥商QuadSAT引進無人機RF量測服務 助力衛星產業升級

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-21 16:14

‌



射頻天線廠耀登 (3138-TW) 於今 (21) 日宣布，正式與丹麥創新無人機測試技術公司 QuadSAT 簽署合作協議，成為該公司在台灣、越南及菲律賓的唯一服務合作夥伴。耀登科技透過此次合作，正式推出 QuadSAT 的無人機 RF 量測與衛星模擬服務，為區域內衛星通信產業提供高效、精準的測試方案，協助企業應對技術挑戰，推動產業升級。

耀登指出，QuadSAT 的無人機測試技術結合射頻有效載荷、自動化測試軟體與最先進的無人機系統，能夠在現場執行天線輻射測試、校準及軌道模擬等任務，有效降低傳統測試設備的成本與時間耗費。

‌



這項創新服務特別針對衛星通信、國防通信及地面站設置等應用場景設計，具備高度靈活性與精準性，滿足區域內快速增長的衛星通信需求。

耀登董事長張玉斌表示，非常榮幸成為 QuadSAT 在台灣及東南亞市場的獨家合作夥伴，並正式引進這項創新服務。耀登將憑藉在射頻與無線通信領域的專業能力，協助企業快速部署高效測試方案，應對市場技術挑戰，並搶占衛星通信領域的新機遇。

耀登進一步說明，QuadSAT 的應用上可載入客製化波型、自動生成 TLE 路徑模擬衛星傳送訊號，提供天線設置時鎖定及定位功能規劃, 並能結合多台無人機，模擬星座上衛星群，用以測試衛星 Handover 時天線追蹤性能, QuadSAT 無人機 RF 量測應用是該領域新的技術, 耀登科技極具前性瞻性的領域佈局, 將帶領相關產業的應用技術變革