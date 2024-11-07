耀登Q3 EPS1.04元 筆電業務帶動天線出貨成長 擬發債7億元挹注營運

‌



在營運表現方面，耀登表示，今年天線業務持續成長，美系筆電客戶市佔率穩步上揚，工控天線客戶庫存已去化完成；FR3 毫米波陣列天線模組和上下頻轉換器 UDC 已順利出貨至美系電信商，產品效能獲得客戶肯定；而量測設備業務受到手機測試需求趨緩影響，壓抑第三季整體營收表現。