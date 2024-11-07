耀登Q3 EPS1.04元 筆電業務帶動天線出貨成長 擬發債7億元挹注營運
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-07 11:16
射頻天線廠耀登科技 (6776-TW) 6 日公告通過發行 7 億元無擔保轉換公司債，同時公布第三季財報，稅後純益 4,974 萬元，季增 16.9%，年減 31.3%，每股純益 1.04 元；累計前三季稅後純益 1.1 億元，年減 30.8%，每股純益 2.23 元。
耀登第 3 季營收 4.7 億元，季增 12.2%，年增 1.3%；毛利率 41%，季增 0.7 個百分點，年減 1.8 個百分點；營業利益 4,355 萬元，季增 33.9%，年減 31.3%；營益率 9.3%，季增 1.5 個百分點，年減 4.4 個百分點；稅後純益 4,974 萬元，季增 16.9%，年減 31.3%，每股純益 1.04 元。
113 年前 9 個月累計營收 12.6 億元，年減 0.8%；毛利率 41.0%，年增 0.4 個百分點；營業利益 8,476.5 萬元，年減 15.2%；營益率 6.7%，年減 1.1 個百分點；稅後純益 1.1 億元，年減 30.8%，每股純益 2.23 元。
耀登表示，此次發行三年期無擔保轉換公司債，發行利率為 0%，資金將用於償還第一次有擔保轉換公司債到期本金，以及支應營運總部工程款與室內裝修款。
在營運表現方面，耀登表示，今年天線業務持續成長，美系筆電客戶市佔率穩步上揚，工控天線客戶庫存已去化完成；FR3 毫米波陣列天線模組和上下頻轉換器 UDC 已順利出貨至美系電信商，產品效能獲得客戶肯定；而量測設備業務受到手機測試需求趨緩影響，壓抑第三季整體營收表現。
展望未來，耀登表示，將積極布局國際市場，子公司耀睿科技近期受邀參加美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）舉辦的國際開放無線接入網研討會，展示 Open RAN 技術實力；耀登即將推出新版本全雙工多軌道衛星地面接收設備，鎖定船舶、智慧城市及物聯網應用。
在永續發展方面，耀登今年於《天下雜誌》「天下永續公民獎」小巨人組評比中榮獲第 16 名，並入榜「天下人才永續獎」，展現公司在環境永續與人才發展的成果。
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