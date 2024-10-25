耀登推高低軌整合型衛星通訊系統 預期明年上半年正式商轉
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-25 16:47
通訊天線廠耀登 (3138-TW) 參加台灣國際人工智慧暨物聯網展，展示可同時支援地球同步軌道 (GEO) 及低軌衛星 (LEO) 的整合型衛星通訊系統；耀登科技行銷總監段淳中今 (25) 日表示，產品已進入驗證階段，若進度順利，預計 2025 年上半年可進入商轉，主要鎖定政府、軍用及特殊應用等高毛利市場。
段淳中指出，新產品最大特色在於能在緊湊空間中整合高低軌通訊功能，有別於市場現有產品僅能擇一使用，而由於高低軌衛星距離、仰角差異大，通訊能量要求不同，團隊透過特殊設計克服通訊波速及天線整合等技術難題。
在產品規格上，段淳中表示，目前提供客戶全雙工的 1.5 版本及半雙工的 2.0 版本兩種規格，1.5 版本可同時收發訊號但體積較大，2.0 版本體積較小但僅能單向收發；由於必須整合收發天線在機殼內，致使收發器輸出功率較大，散熱設計特別重要。
段淳中提到，雖然目前低軌衛星通訊市場受到 SpaceX 壓價影響，但在特殊應用領域，客戶更重視品質、效能及客製化，如軍事用途、政府標案、海事、航空，儘管需求量較少，但可較一般商用市場高出數倍售價。
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